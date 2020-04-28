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UEFA'dan federasyonlara 236.5 milyon euro destek

UEFA, 55 ülke federasyonuna koronavirüs salgınıyla mücadele için 236.5 milyon euro yardım yapıldığını duyurdu.

28 Nisan 2020 Salı 10:08
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UEFA'dan federasyonlara 236.5 milyon euro destek

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından yapılan açıklamada, federasyon başına 4.3 milyon euro destek sağlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı;

"Sporumuz, COVID-19 krizinin yarattığı eşi görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. UEFA, üyelerinin kendi özel koşullarına uygun şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmak istiyor. Bu nedenle, federasyon başına 4.3 milyon euro destek konusunda anlaştık. Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Futbol, normale dönen yaşamın hiç kuşkusuz ki kalbinde olacak."

Anahtar Kelimeler:
UEFAKoronavirüs
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