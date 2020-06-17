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UEFA'dan flaş İstanbul kararı!

UEFA, bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2020 final maçını Portekiz’in başkenti Lizbon’a aldı. İstanbul ise Devler Ligi’nde 2021 finaline seyircili olarak ev sahipliği yapacak.

17 Haziran 2020 Çarşamba 16:54
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UEFA'dan flaş İstanbul kararı!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi’nin durumuyla ilgili bir süredir merakla beklenen karar, UEFA tarafından açıklandı. UEFA Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda bu yılki Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirdi. 23 Ağustos’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Portekiz’in başkenti Lizbon’a alındı. İstanbul’un ise Devler Ligi’nde 2021 finaline seyircili olarak ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Öte yandan, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg kentinde oynanması planlanan finalin de bir sonraki yıla kaydırıldığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
UEFAIstanbulUEFA Şampiyonlar Ligi
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