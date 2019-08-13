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UEFA ırkçı Sırp taraftarlara acımadı!

UEFA Disiplin Kurulu, Partizan ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Sırp taraftarların merdiven boşluklarını doldurması, yabancı madde atması, meşale yakması ve ırkçı davranışlardan dolayı ceza 2 maç seyircisiz oynama ve 24 bin 250 Euro para cezası verdi.

13 Ağustos 2019 Salı 08:58
UEFA ırkçı Sırp taraftarlara acımadı!

UEFA, Sırp ekibi Partizan ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yaşanan olaylarla ilgili cezalarını açıkladı. Partizan taraftarlarının merdiven boşluklarını doldurması, sahaya yabancı madde atması, meşale yakması ve ırkçı davranışlardan dolayı ceza aldığı açıklandı. Buna göre UEFA’nının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, disiplin kurulunun Sırp temsilcisine 24 bin 250 Euro para cezası ve 2 Avrupa kupası maçında da seyircisiz oynama cezası verdiğini duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
UEFASırp Taraftar
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