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UEFA Ronaldo için sistemi değiştirdi! Olan Fransız yıldıza oldu

UEFA, Ronaldo'yu yılın 11'îne alabilmek için yıllardır uyguladığı sistemde değişikliğe gitti.

17 Ocak 2020 Cuma 16:22
UEFA Ronaldo için sistemi değiştirdi! Olan Fransız yıldıza oldu

UEFA, yılın 11'inde son dakika değişikliği yaparak, Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için sistemi 4-3-3'ten 4-2-4'e çevirdi. Messi, Lewandowski ve Mane'ye oylamada geçilen Ronaldo, UEFA'nın yaptığı bu değişiklik sonrası kendisine ilk 11'de yer bulmayı başardı.

Sistem değişikliği nedeniyşe orta sahadan bir oyuncu çıkaran UEFA'nın tercihi, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldıran Chelsea'nın yıldızı N'Golo Kante'ye oldu. Orta saha sayısının ikiye düşürülmesi nedeniyle Kante, ilk 11'deki yerini kaybetti.

UEFA'nın sadece 2017'de 4-4-2 olarak değiştirdiği sistemde yapılan bu oynama sonrası Kante'nin ne tepki vereceği merak konusu oldu.

UEFA'da yetkili bir isim, kararı eleştirirken "Bu çok yanlış bir uygulama... Yılın 11'i oylarla belirlenmeli. Ronaldo'nun popülaritesi yüzünden yıllardır süren bir uygulamanın değiştirilmesi hoş değil" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
UEFARonaldo
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