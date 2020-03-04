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UKÜ seriye bağladı: 24-61

04 Mart 2020 Çarşamba 21:50
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UKÜ seriye bağladı: 24-61

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynanan karşılaşma ile devam edildi.

İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 61-24 kazanan UKÜ, ligde oynadığı altıncı karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

17-5, 31-9, 46-17 ve 61-24’lük periyotlar sonunda galip gelen UKÜ’de 23 sayı ile oynayan Sude Kadıoğlu maçın en skorer oyuncusu oldu.

Lige perşembe günü oynanacak olan Rauf Denktaş Üniversitesi – Gönyeli ve Cuma günü oynanacak olan Akdeniz Spor Birliği – GAÜ karşılaşmaları ile devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Basketbol Federasyonu
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