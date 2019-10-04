Ülke sıralaması tehlikeye girdi!

Salı gecesi Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın evinde PSG’ye 1-0 yenilmesi ve haftayı puansız kapamasının ardından Avrupa Ligi’nde Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir de galip gelemedi.

Avrupa maçlarında ikinci haftayı geride bırakan temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir henüz galibiyetle tanışamadı. Ülke sıralamalarındaki yerini korumak için mutlak puana ihtiyacı olan Türk takımları arasında bu sezon oynanan 8 maç sonunda henüz 3 puanla tanışan olmadı.

UKRAYNA TAKIMLARI 5 PUAN ALDI

Ukrayna (31.500), Hollanda (31.350) ve Avusturya (29.725) ile yarış içerisinde olan ve 30.600 puan ile 11. sırada yer alan Türkiye’nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10’da kendisine yer bulması gerekiyor. Sıralamada bir basamak üstümüzde bulunan Ukrayna’nın temsilcisi Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 2-1 yenerek 3 puan aldı. Ukrayna’nın diğer temsilcileri Dinamo Kiev ve Oleksandria ise Avrupa Ligi’nde haftayı 1’er puanla kapattı.

Avrupa’da haftanın son maçında Trabzonspor’un da sahasında Basel ile berabere kalmasıyla birlikte temsilcilerimizin Avrupa Kupaları’nda galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Temsilcilerimiz Avrupa Kupaları’nda en son 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda AEK karşısında galip geldi. Trabzonspor bu maçı 3-1 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARI’NDA BU SEZON SADECE 4 GALİBİYET

2019-2020 sezonuna Avrupa Kupaları’nda 5 takımla başlayan Türkiye geride kalan dönemde sadece 4 maçı galip bitirebildi. Trabzonspor sahasında S.Prag’ı 2-1 ve deplasmanda AEK karşısında 3-1 kazanırken Malatyaspor deplasmanda Olimpija’yı ve evinde Partizan’ı 1-0 yenebildi.

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