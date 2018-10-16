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Usain Bolt'a profesyonel sözleşme teklifi

32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor

16 Ekim 2018 Salı 21:18
Usain Bolt'a profesyonel sözleşme teklifi

Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter Usain Bolt'a, Malta ekibi Valletta'dan profesyonel sözleşme teklifi geldi.

Kulübün üst yöneticilerinden Ghasston Slimen, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bolt'a iki yıllık profesyonel sözleşme teklif ettiklerini belirterek, "Şampiyonlar, Valletta'da her zaman mutlulukla karşılanır. Teklifimizi ilettik ve bekliyoruz. İmkansız diye bir seçenek yoktur" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt'un menajeri Tony Rallis ise teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

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