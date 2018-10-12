Usain Bolt, futbol kariyerinin ilk gollerini attı

Atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbol hayatına geçiş yapan dünyanın en hızlı ismi Usain Bolt, takımı Central Coast Mariners ile Macarthur South West United arasında oynanan maçta iki gol attı.

Bolt'un futbol kariyerinde attığı ilk gol olarak tarihe geçen anlar sosyal medyada da günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya aldıktan sonra atletizmi bıraktığını ve kariyerine futbol sahalarında devam etme kararı verdiğini açıklayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında da antrenmanlara çıkmıştı.