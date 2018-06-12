Yakın Doğu hedefe doğru: 73-50

Havadis Spor'un haberine göre, Commercial Insurance Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u 73-50 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Üç maç kazanım esasına göre oynanan serinin ilk maçına NEU RA 25 Spor Salonu ev sahipliği yaptı.

Maça iyi başlayan Yakın Doğu tam saha baskı yapan Koopspor karşısında çabuk çıkarak oyunda üstünlüğü aldı. İlk periyotu 23-14 devreyi de Yakın Doğu 38-29 önde bitirdi.

İkinci yarıya hem sert savunma hem de hücumda iyi başlayan Koop farkı kapattı ve 25.dakikada durumu 40-39’a getirdi. Oyunda bundan sonra yine kontrolü alan Yakın Doğu üçüncü periyotu 57-46 önde bitirdi.

Son bölümde ise rahat bir tempoda oynayan Yakın Doğu farkı açtı ve maçı 23 sayı farkla 73-50 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmada YDÜ’den Kanadalı oyuncusu Sartori 28 sayı 18 ribaunt, 3 asist 3 top çalma ve 3 blokla yıldızlaşırken, Ayça 16 sayı 14 ribaunt ve Sude de 20 sayı 5 ribaunt 5 asist ve 2 topla maçın yıldızları oldular.

Alt liglerde 3 maç oynandı

Basketbol Federasyonu’nun alt liglerinde de klasman maçlarının sonuna gelindi.

Sonuçlar şöyle:

Yakın Doğu Üniversitesi – Soyerspor (U 14 Erkek): 61-44

Alsancak Belediyesi – Girne Amerikan Üniversitesi (U 14 Kızlar): 51-65

Akdeniz Spor Birliği – Girne Amerişkan Üniversitesi (U14 Erkek): 23-47