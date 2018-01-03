YDÜ Ekaterinburg deplasmanında

BRT Spor'un haberine göre, FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu’nda mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, onuncu maçında deplasmanda Rusya’nın Ekaterinburg takımı ile karşılaşıyor.

İki güçlü takımın mücadele edeceği maç, bugün KKTC saati ile 16:00, TSİ ile 17:00’de City, Arena: Ekaterinburg, DIVS Sport Hall’de oynanacak. Müsabaka, www.fiba.com web adresinden naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi grupta çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 mağlubiyet ile ilk sırada yer alırken Rus temsilci Ekaterinburg 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi gruptaki ilk ve tek yenilgisini üçüncü hafta maçında sahasında konuk ettiği Ekaterinburg karşısında 70-79’luk skorla almıştı.