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YDÜ için kupa günü

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupasının son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile play-off finalisti Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:24
YDÜ için kupa günü
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BRT Spor'un haberine göre, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek müsabaka, bugün TSİ ile saat 18:00, KKTC saati ile 17:00’de, Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak. Heyecanlı müsabaka, TRT Spor ve BRT 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezonu FIBA Kadınlar Eurocup, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı bu anlamlı kupayı tarihinde ilk kez kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ise tarihinde 11 kez Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesinde sakatlığından dolayı haftalardır forma giymeyen Quanitra Hollingsvorth ile Olcay Çakır da bu maçta kadroda yer alacak.

Zafer Kalaycıoğlu: Türk basketbolunda iyi kadroya sahip iki güçlü takımın mücadelesi izlenecek

Fenerbahçe ile verecekleri önemli kupa mücadelesini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, herkesin merakla beklediği ve sahada mücadelenin ön plana çıkacağı bir maç olacağını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesinin maçı kazanmak için oyuncuların performansını sahada doğru kullanmasını sağlamak için görev yaptıklarını belirten tecrübeli başantrenör Kalaycıoğlu, yeterince hazırlandıklarını ve oyuncuların maça motive olduğunu söyledi.

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