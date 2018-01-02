Yenicami Antalya yolcusu

BRT Spor'un haberine göre, K-Pet Süper Lig’in ilk devresini 30 puanla lider tamamlayan Yenicami, ikinci devrede ilk devreden daha iyi performans sergileyip ligi şampiyon tamamlamak için devre arasında kamp çalışması da yapacak. Kupa şampiyonluğunu da hedefleyen Yenicami, Türkiye’de kamp çalışması gerçekleştirecek. Antalya’da ikinci devreye hazırlanacak olan Yenicami, ara transferde kadrosuna takviye yapmayı da düşünmüyor. Takım kadrosuna sadece Faruk katılacak.