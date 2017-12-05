Yenişemediler 0-0

BRT Spor'un haberine göre, K-Pet süper ligde 11.hafta kapanış maçında zirve mücadelesi veren Binatlı ile Yenicami Güzelyurt Ünal Berkalp stadında oynadıkları karşılaşmanın doksan dakikalıl bölümünde gol atmayı başaramayınca 0-0 berabere kaldı
Karşılaşmanın 38.dsakikasında Jhon Okali kırmızı kartla oyun dışında kalınca Yenicami oyunun büyük bölümünü on kişi oynamak zorunda kaldı.İlk yarının son dakikasında Yenicami kazanılan penaltı atışında Jhon Ebuka topu üst direğe nişanlayınca mutlak gol şansından yaralanamadı.
11.haftası tamamlanan K-Pet süper lige Doğan Türk Birliği 23 puanla liderliğe yükseldiği haftada 22 puanla Biantlı ikinci, 21 puanlı G AÜÇetinkaya ise üçüncü sırada tamamladı.