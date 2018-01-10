Yeşilova çalışmalara start verdi

Havadis'ten Coşkun Kutay'ın haberine göre, K-PET Süper Ligi’nin ilk devresini, 19 puanla 9. sırada tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova takımı ikinci devre yurt içi ilk etap hazırlıklarına, Teknik Direktör Erdinç Akyulaf’ın nezaretinde, antrenör Gökhan Güvensoy ve Emre Ersoy’un Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadında dün yaptırdığı ilk çalışma start verdi.

Merit Park Otel’de 1. kamp

Teknik Direktör Erdinç Akyulaf yönetiminde 9-13 Ocak tarihleri arasında Merit Park Otel’de kampa girecek olan Merit Alsancak Yeşilova takımının yerli futbolcu kadrosunda; Aksel Kaptanoğlu, Hasan Piro, Bayram Özgür, Memduh Sarıoğlu, Gökhan Sarıoğlu, Vakkas Kaynarca, İlyas Niyazi, Yasin Doğan, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Billy Mehmet, Yunus Yeşilırmak, Cevdet Çağer, Akın Topal ve Okan Kibar yer alacak. Yabancılar ise; Augustin G. Binya, Seyi Adaleke ve Lomana Lua Lua’dan teşekkül ediyor.

Kamp ve Gençler Birliği ile hazırlık karşılaşması

13 Ocak Cumartesi günü Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Gençler Birliği ile hazırlık maçı oynayacak olan Merit Alsancak Yeşilova takımı 15-17 Ocak tarihleri arasında da, aynı futbolcu kadrosuyla Merit Milenyum’da, 2. defa kampa girecek.