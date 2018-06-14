Yıldızların zor mücadelesi başlıyor

Yapılan kura çekimi neticesinde yıldız erkek takımımız G grubunda Tofaş, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Siirt İhtisas ile mücadele edecek. Yıldız kız takımımız ise D grubunda Galatasaray, Karşıyaka ve Halk Bankası ile mücadele edecek. Erkekler ilk maçını bugün saat 11.00 de Tofaş ile kızlar ise 15.00 de Halk Bankası ile oynayacak. Gruplarında ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar ilk 16 ya kalacak. 3. ve 4. sırayı elde edecek takımlar 16. ile 32. Sıra için mücadele edecek.