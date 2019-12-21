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Yılın son derbisi yarın

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 2019'un son derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

21 Aralık 2019 Cumartesi 17:09
Yılın son derbisi yarın

FenerbahçeSüper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete KalkavanVolkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise 27 puanla haftaya 3. basamakta başladı.

5 eksik

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

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FenerbahçeBeşiktaşDerbiSüper LigHaberGündemKıbrısSpor
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