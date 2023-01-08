Adana Yarı Maratonunda Hakan Tazegül yaş grubunda birinci, Mine Devrim genel klasmanda yedinci oldu…

ADANA’DA BAŞARIYLA YARIŞTILAR

5 Ocak Adana Yarı Maratonu, bu yıl Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. kez düzenlenirken, organizasyonda yer alan sporcularımızdan Hakan Tazegül ve Mine Devrim başarılı sonuçlar elde etti.

“İkinci yüzyılın birinci koşusu” sloganı ile Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen yarışta 21 kilometrede yarışan Hakan Tazegül, 1:12.07’lik derecesi ile 40-44 yaş grubunda birinci olarak kürsüye çıktı. Tazegül genel klasmanda ise 13. oldu.

Yarışta yer alan Mine Devrim ise 10 kilometrede 44:39’luk derecesi ile genel klasman yedinciliği elde etti.