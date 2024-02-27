SPOT- Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği tarafından 2012 ve 2022 yılları arasında 135 deniz kaplumbağasına yapılan beslenme analizine göre, kaplumbağaların yüzde 43’ünün sindirim sisteminde plastik tespit edildi.

Araştırmaya ilişkin SPOT’tan yapılan açıklamada, analizlerin yapıldığı kaplumbağaların büyük çoğunluğunun balıkçı ağlarına takılarak boğulduğu aktarıldı.

Açıklamada, “On yıllık süreçte, büyük ve küçük bireyler arasında önemli bir fark tespit etmedik. Plastik poşetler ve tek kullanımlık gıda ambalajları ve benzeri malzemeler en çok rastladığımız plastik atıklar arasındaydı” ifadelerine yer verildi.

“Yeni araştırma raporumuz Marine Pollution Bulletin dergisinde yayımlandı” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“KKTC Çevre Koruma Dairesi'nin almaya çalıştığı önlemler sayesinde bazı fast-food satış noktalarının tek kullanımlık plastik yerine doğal ürünleri kullanmaya başladığını görmek çok umut verici. Herkesi ve özellikle tüm işletmeleri denizlerimizi korumaya, doğa dostu alternatif ürünleri benimsemeye davet ederiz.”