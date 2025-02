The Taste Steakhouse, steak tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Burada, her tabak bir sanat eseri, her lokma ise benzersiz bir lezzet keşfi. Bu özel deneyimin arkasında ise usta bir şef var: Ali Haydar Gül.

Ali Haydar Gül’ün et ve et ürünlerine olan tutkusu, yıllar sonra bıçağı eline almasına sebep oldu. Küçük ve büyükbaş hayvanların anatomisini öğrenmek için çok araştırdı, çok okudu. Ardından, çeşitli iyi yerlerde pratik yaptıktan sonra, dünyanın birçok yerinde tanınan ve önemli bir müşteri kitlesine sahip bir ismin yanında uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında çalıştı. Sonunda yolu Kıbrıs’a düştü ve 7 yıldır Kıbrıs’ın en prestijli steakhouse’larında çalışarak, özellikle Girne’de lezzet ve sunumuyla nam salmanın haklı gururunu yaşıyor. Şimdi ise bu deneyimini ve ustalığını The Taste Steakhouse mutfağına taşıyor.

The Taste Steakhouse, Les Ambassadeurs Hotel’in en prestijli restoranlarından biri olarak, yalnızca steak değil, bir yaşam tarzı sunuyor. Burada, her detay büyük bir özenle düşünülüyor. Özenle seçilen malzemeler, özel marinasyon teknikleri ve eşsiz sunumlarla her öğün adeta bir gastronomi şölenine dönüşüyor. Lezzetin ve şıklığın buluştuğu bu özel mekânda, misafirler sadece yemek yemiyor; aynı zamanda bir deneyim yaşıyor.

Girne’nin kalbinde, Akdeniz’in büyüleyici manzarası eşliğinde, dostlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz The Taste Steakhouse, steakhouse kültürünü bir üst seviyeye taşıyor. Mekânın sıcak ve sofistike atmosferi, lezzet dolu anlarınıza eşlik ediyor. Damak zevkine önem verenlerin vazgeçilmez adresi olan The Taste Steakhouse, lezzetin ustalıkla buluştuğu bir durak olarak farkını ortaya koyuyor.