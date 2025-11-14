Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

Polis, kazanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısı bilgisine ilişkin detay vermedi.

İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu yaşanan kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

