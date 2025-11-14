GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Akpınar KKTC’nin “Kıbrıs Türk halkının özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini tayin etme azminin en güçlü ifadesi” olduğunu kaydetti.

Akpınar, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, Kıbrıs davasının her sathında, her safında ve her safhasında mücadele vererek savunan kadın, erkek, çocuk ve tüm kahramanların aziz hatıralarını minnet ve şükranla andı ve rahmet diledi.

Akpınar, “Manevi mirasları ve Cumhuriyetimiz, sonsuza kadar daim olacaktır. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.” dedi.