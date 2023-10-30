Tekirdağ'ın Gaziköy Mahallesi'nde su sondajı sırasında gaz bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi.

Gaziköy’de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı.

Gaz çıkışının 5 gündür basıncı düşmeden devam ettiği bildirildi. Bölgede yoğun bir petrol ve gaz kokusu olması, olayın fay hattı üzerinde meydana gelmesi ise vatandaşlar tedirgin etti.



Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu.



Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı.

Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, şunları söyledi:



"Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130'a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.