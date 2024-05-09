KKTC Su İşleri Dairesi'nin duyurusuna göre, 6 Mayıs'ta başlayan ve Mağusa'dan Karpaz'a kadar uzanan bölgelerde devam eden su kesintisi, onarım çalışmalarının sürmesi nedeniyle vatandaşları zor durumda bırakıyor.

KKTC Su İşleri Dairesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, başlangıçta Yeniceköy bölgesinde planlanan onarım çalışmaları nedeniyle 6-9 Mayıs tarihleri arasında su kesintisi olacağı duyurulmuştu. Ancak, güncel bilgilere göre, yaşanan kesintinin sebebi Gazimağusa-İskele hattı üzerindeki eski Eyva Restoran yakınlarında meydana gelen başka bir patlak.

KKTC Su İşleri Dairesi yetkilileri, arızanın giderilme süresi konusunda henüz net bir bilgi verememiş olsa da, onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bu süreçte birçok belediyenin etkilendiği ifade edilirken, Gazimağusa Belediyesi'nin de bu durumdan etkilendiği vurgulandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise yaşanan su kesintisi hakkında şunları söyledi:

Şehrimizdeki su kesintisi hakkında KKTC Su İşleri Dairesi tarafından verilen ilk bilgi Yeniceköy bölgesinde yapılacak onarım çalışmasından dolayı 6 Mayıs-9 Mayıs tarihleri arasında suda kesintisi olacağı yönündeydi. KKTC Su İşleri Dairesi'nden aldığımız güncel bilgi şu anda yaşanan kesintinin Gazimağusa-İskele hattı üzerindeki eski Eyva Restoran yakınlarında oluşan başka bir patlak sebebiyle olduğudur. KKTC Su İşleri Dairesi yetkilileri buradaki arızanın ne zaman giderileceği yönünde belediye ekiplerimize henüz net bir bilgi vermemiştir. Onarım çalışmaları esnasında bir çok belediye gibi Gazimağusa Belediyesi de etkilenmektedir. Bu süreçte Devlet Su İşleri Dairesi tarafından arızaya ilişkin gelecek güncel bilgileri halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz.