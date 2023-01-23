ÖZEL HABER - Pelin Yükselay

Yeni yıl heyecanını geride bırakan tatilciler okulların da yarı yıl tatiline geçişiyle birlikte Şubat ayında kayak merkezlerine akın ediyor. Üçüncü Dünya ülkelerinde ise tercih edilen Dubai oldu.

2022-2023 okullarda yarı yıl tatiline sayılı günler kaldı… Okulların tatil olması öncesinde çalışma temposuna ara vermek isteyen tatilciler planlarını yaptı. Gündem Kıbrıs muhabirine konuşan Seyahat acenteleri Şubat ayı için yaşanan yoğunluktan dolayı son derece memnun…Bu tatil de vatandaşlar en çok kayak merkezlerine ilgi gösterdi. Özellikle Uludağ ve Erciyes Şubat ayında gidilecek merkezlerin başında geliyor.

YURT DIŞINDA İSE YILDIZ DUBAİ…

Turizm Acenteleri ne dedi?

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay:

Kayak turlarına yoğun ilgi var. Özellikle Uludağ'a... Müşterilerimizin neredeyse yüzde 99'unu Bursa Uludağ'a gönderdik. Bir de Kayseri Erciyes'e. Uludağ ve Erciyes'te fiyatlar 7 bin 500 TL'den başlıyor. Yurt dışında ise yıldız Dubai. Dubai'ye de yoğun talep aldık. Dubai turlarımız 500-550 Dolar'dan başlıyor. Öte yandan Larnaka çıkışı Viyana ve Prag bölgelerine de yoğun talep var.

Sayar Turizm Turlar Sorumlusu Özlem Tanrıver:

Kayak turlarına ilgi yoğun. Biz bu Şubat tatilinde Kartalkaya turu düzenledik. Vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bu turun fiyatı 7 bin 790 TL civarında. Öte yandan yurt dışında ise Dubai çok sattık. Dubai turlarımız ise İzmir bileti içinde 12 bin 500 TL'den başlıyor.

Arima Turizm Direktörü Meliyha Cebeci:

Şubat tatilinde kayak turları revaçta. Biz Arima Turizm olarak Şubat tatilinde Eskişehir-Ankara-Bursa turu düzenledik. Müşterilerimiz Bursa Uludağ'da kayak yapma imkanına sahip olacak. Bu yüzden de turumuz yoğun talep aldı. Bu turun fiyatı 6 bin 900 TL olarak belirlendi. Dubai'ye de aynı şekilde ilgi yoğun.