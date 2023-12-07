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İki ayrı meseleyle ilgili tutuklanan Sevgi Açıl, Fatma Ok ile kızı Zehra İnal’ın işledikleri iddia edilen suç la bağlantıları bulunamadı.

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde M.G.’ye ait yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabında muhafaza edilen altınları çaldığı iddiasıyla tutuklanan Sevgi Açıl ile yine Lefkoşa’da annesi E.K.’nin evinden altınlarını çaldığı ileri sürülerek, tutuklanan Fatma Ok ile kızı Zehra İnal hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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