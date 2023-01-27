Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede hiçbir çocuğun, hiçbir ailenin feda edilemeyeceğini söyledi.

Bakan Soylu, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" adlı programa katıldı.

2016-2017 yıllarında uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısının 941'e çıkmasının ardından çalışma başlattıklarını belirten Soylu, bunun sonucunda sayının çok büyük ölçüde azaldığını söyledi.

"BİR ÇOCUĞUMUZU, BİR AİLEMİZİ FEDA EDEMEYİZ"

Bakan Soylu, uyuşturucu bağımlısı bir gencin annesinin kendisine ulaşarak yardım istemesinin kendisi için kırılma noktası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çıktım, bir söz söyledim. Ölüm 941'e çıkmış. Bütün dünya bu işe pes etmiş. Neredeyse bir sağanak gibi uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığımız bir durum söz konusu. 'Buradan söylüyorum.' dedim. 'Kaymakamlar burada, emniyet müdürleri burada, polisler burada. Okullarının önünde uyuşturucu satıcısı gördüğünüz zaman ayaklarını kırın.' Kıyamet koptu. 'İçişleri Bakanı böyle söyler mi?' Bir daha söylüyorum burada. Tekrar söylüyorum. Çocuklarımızı zehirlemeye kim çalışırsa, okulların önüne kim pusu kurar, evlatlarımızı zehirlemeye çalışırsa ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın. Burada söylemek isterim. 941 olan ölüm sayısı biraz önce burada da söyledim, ilk önce 700'lere, daha sonra 500'lere, 2021 yılı sonu itibarıyla 270'e, 2022 yılı sonu itibarıyla neredeyse dörtte bire düştü ve 250'ler seviyesine indi. Bizim için yeterli mi? Hayır, biz bir çocuğumuzu, bir ailemizi feda edemeyiz."

AVRUPA VE ABD'DE DURUM

Avrupa'nın bazı ülkelerinde açılan narko-shoplarda uyuşturucuların rahatlıkla satıldığını ifade eden Soylu, "Türkiye, hem etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen hem de Avrupa ve Amerika'nın uyuşturucu konusunda pes etmesine, neredeyse nesillerini ve insanlarını uyuşturmayı kafalarına koymalarına rağmen büyük bir mücadele ortaya koyuyor" dedi.

Soylu, yakaladıkları uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına çeşitli sorular sorarak anket yaptıklarını, ilk etapta 150 binin üzerinde ulaştıkları kişilerden yüzde 78'inin bir aile içinde yaşadığını, yüzde 91'inin annesinin ev hanımı olduğunu öğrendiklerini, yüzde 53'ünün merak ve özen nedeniyle uyuşturucuya başladığını, yüzde 73'ünün kullandığı maddeyi arkadaşından temin ettiğini dile getirdi.

Kullanıcıların yüzde 48'inin de uyuşturucuyu evde kullandığını belirten Soylu, "Birçok uyuşturucu kullanan kişilerin anneleriyle birlikte oluyorum. Onları dinliyorum. Onlarla elimizden gelen çalışmayı ortaya koyuyoruz. Mücadele ediyoruz. Onların mücadeleleri, onların ayakta kalması için bütün arkadaşlarımızla beraber çaba sarf ediyoruz" dedi.

Soylu, Sağlık, Adalet, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının katılımıyla gelecek 5 yıl için uyuşturucuyla mücadele programı hazırlamada son noktaya gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu operasyon miktarımızı 80 binden 246-247 bine çıkardık, 250 bin diyeyim ben ona. Çünkü gümrüğün de operasyonları var, onu da ilave edebiliriz. 250 bine çıkarmamıza, o kadar daha fazla adam yakalamamıza, o kadar daha fazla içeri adım atmamıza rağmen ilk kez satanları yakaladığımız sayı 19 bindi. Şimdi 15 bine düştü. Kullanıcı sayıları da düşüyor ve mümkün olduğunca sahaya baskımız netice veriyor."

Daha önce trafik kazalarında 7 bin 500 kişinin vefat ettiğini hatırlatan Soylu, 2022'de bu sayının 5 bin 200'e gerilediğini söyledi.

Soylu, uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu metruk binalarla da ilgili çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini, belirledikleri 124 bin metruk binadan 90 binini yıktıklarını, yaklaşık 15 binini de rehabilite ettiklerini dile getirdi.

“BİZ SÖMÜRGECİ DEĞİLİZ”

Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikasına dikkati çeken Soylu, "Biz Suriye'de insanların rahat bir şekilde geri dönebilmeleri için bölgeyi terörden temizledik. Şimdi orada Organize Sanayi Sistemi yapılıyor. Kendi kazandıkları paralarla yapıyor. Yaptıkları tarımla beraber yapılıyor. Onlar satılıyor, onlarla beraber organize sanayi siteleri yapılıyor, altyapı yapılıyor. Biz sadece danışmanlığını yapıyoruz. Ne kazanıyorlarsa onların kazanmalarının iyi bir şekilde olabilmelerini temin ediyoruz. Güvenliklerini sağlıyoruz. Biz sömürgeci değiliz" dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.