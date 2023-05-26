Nature Chemical Biology bilim dergisinde yayınlanan bir araştırma, Massachusetts Institute of Technology ve McMaster Üniversitesi’den bir grup bilim insanının, yeni bir antibiyotik keşfettiğini ortaya koydu.

"KRİTİK" BİR TEHDİT OLARAK SINIFLANDIRILIYOR

Keşfedilen bu yeni antibiyotik, oldukça ölümcül olan Acinetobacter baumannii adlı bir süper virüsü öldürmek için kullanılabilecek. Dünya Sağlık Örgütü bu virüsü “öncelikli patojenleri” arasında “kritik” bir tehdit olarak sınıflandırıyor.

TEHLİKELİ ENFEKSİYONLARA YOL AÇIYOR

Bu ölümcül virüs, bakım evleri, hastaneler ve ventilatör ile kan tedavisine ihtiyacı olan hastalar ve ameliyatlar sonrası açık yarası bulunan hastalar için büyük bir risk teşkil ediyor. A. baumannii aynı zamanda, ilaçlara direnç gösteren tehlikeli enfeksiyonlara yol açıyor.

Bakteriler genellikle ellerle yayılabiliyor, ortak kullanılan ekipmanlarda ve hastanelerin kapı kollarında uzun süre yaşayabiliyor. McMaster Üniversitesi'nde biyokimya ve biyomedikal bilimler alanında yardımcı doçent olan Jonathan Stokes, artık neredeyse her antibiyotiğe direnç gösteren A. baumannii numünelerini bulmanın fazlasıyla yaygın olduğunu ifade ediyor.

YAPAY ZEKA ALGORİTMASI KULLANDILAR

Araştırmacılar, binlerce antibakteriyel molekülü, yeni yapısal sınıfları tahmin etme amacıyla taramak için bir yapay zeka algoritması kullandılar. Araştırmacılar, bu yapay zeka taramasının sonucunda, "abaucin" adını verdikleri yeni bir antibakteriyel bileşik tanımladılar.

9 POTANSİYEL ANTİBİYOTİK ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, yapay zeka modelini, bir kimyasal bileşiğin A. baumannii bakterisinin büyümesini engelleyebileceğini denemek ve değerlendirmek için eğittiler. Ardından yapay zekayı, daha önce karşılaşmadığı 6 bin 680 bileşiği analiz etmek için kullandılar.

Analiz, 240’ı bir laboratuvarda test edilen birkaç yüz bileşik üretti. Laboratuvar testlerinin sonucunda, abaucin de dahil olmak üzere dokuz potansiyel antibiyotik ortaya çıktı.