Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 21. saniyesinde sahneye çıkan Ciro Immobile siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
Beşiktaş'ta 53. dakikada sahneye çıkan Jonas Svensson farkı 2'ye çıkardı.
Ciro Immobile, 81. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi.
90+1. dakikada Rafa Silva sahneye çıkarak gol farkı 4'e çıkarttı.
Sonradan oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, 90+1. dakikada 5. golü kaydederek skoru 5-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
Galatasaray'da Nelsson 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 2023-2024 sezonu Süper Kupa şampiyonu oldu.
IMMOBILE, ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Mauro Icardi'nin rekorunu kırdı.
İtalyan golcü 21. saniyede Galatasaray'a karşı kaydettiği golle Süper Kupa tarihinin en erken golünü attı.
Icardi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı 50. saniyede attığı golle Süper Kupa'nın en erken golünü kaydetmişti.
BAŞKANLAR TRİBÜNDE TAKİP ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray-Beşiktaş maçını protokol tribününde yan yana takip etti.
BRONCKHORST'UN İLK RESMİ MAÇI
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.
Hollandalı çalıştırıcı, siyah-beyazlılarla çıktığı ilk derbide galip gelirken, sezona kupayla başladı.