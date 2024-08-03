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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray-Beşiktaş maçını protokol tribününde yan yana takip etti.

Icardi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı 50. saniyede attığı golle Süper Kupa'nın en erken golünü kaydetmişti.

İtalyan golcü 21. saniyede Galatasaray'a karşı kaydettiği golle Süper Kupa tarihinin en erken golünü attı.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 2023-2024 sezonu Süper Kupa şampiyonu oldu.

Sonradan oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, 90+1. dakikada 5. golü kaydederek skoru 5-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

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Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

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