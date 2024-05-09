TFF, dijital atamayla belirlenen Süper Lig'in 36. haftasının hakemlerini açıkladı.

İşte Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler;

12 Mayıs Pazar;

19.00 | Fenerbahçe - Kayserispor | Direnç Tonusluoğlu

19.00 | Trabzonspor - İstanbulspor | Emre Kargın

19.00 | Fatih Karagümrük - Galatasaray | Volkan Bayarslan 

19.00 | Konyaspor - Samsunspor | Kadir Sağlaım 

19.00 | Adana Demirspor - Gaziantep | Abdulkadir Bitigen

19.00 | Sivasspor - Başakşehir | Bahattin Şimşek

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19.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır

19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş | Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 | Hatayspor - Ankaragücü | Ali Şansalan 

19.00 | Pendikspor - Çaykur Rizespor | Atilla Karaoğlan