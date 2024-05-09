TFF, dijital atamayla belirlenen Süper Lig'in 36. haftasının hakemlerini açıkladı.
İşte Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler;
12 Mayıs Pazar;
19.00 | Fenerbahçe - Kayserispor | Direnç Tonusluoğlu
19.00 | Trabzonspor - İstanbulspor | Emre Kargın
19.00 | Fatih Karagümrük - Galatasaray | Volkan Bayarslan
19.00 | Konyaspor - Samsunspor | Kadir Sağlaım
19.00 | Adana Demirspor - Gaziantep | Abdulkadir Bitigen
19.00 | Sivasspor - Başakşehir | Bahattin Şimşek
19.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır
19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş | Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 | Hatayspor - Ankaragücü | Ali Şansalan
19.00 | Pendikspor - Çaykur Rizespor | Atilla Karaoğlan