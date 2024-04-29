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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 19.00'da başlayacak 36. hafta maçları şöyle:

Trendyol Süper Lig 'de 36. hafta müsabakaları, 12 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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