Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha gerçekleşti.
Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig'de bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Kafkas, şu ana kadar 7 maçta 6 puan topladı.
Başkent ekibi, Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 3 beraberlik 3 mağlubiyet yaşarken yalnızca 1 galibiyet alarak 6 puanla 14. sırada bulunuyor.
ADAYLAR BELLİ OLDU
Tolunay Kafkas'ın ayrılığının ardından yerine getirilmesi düşünülen iki adayın bulunduğu kaydedildi.
Ankaragücü'nün Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.
7 HAFTADA 6 AYRILIK
Bu ayrılığın ardından Süper Lig'de ilk 7 haftada toplamda 6 teknik direktör takımından ayrılmış oldu.