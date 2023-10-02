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Bu ayrılığın ardından Süper Lig'de ilk 7 haftada toplamda 6 teknik direktör takımından ayrılmış oldu.

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Ankaragücü'nün Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Tolunay Kafkas'ın ayrılığının ardından yerine getirilmesi düşünülen iki adayın bulunduğu kaydedildi.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Başkent ekibi, Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 3 beraberlik 3 mağlubiyet yaşarken yalnızca 1 galibiyet alarak 6 puanla 14. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Kafkas, şu ana kadar 7 maçta 6 puan topladı.

Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha gerçekleşti.

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