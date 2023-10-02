Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha gerçekleşti.

Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Kafkas, şu ana kadar 7 maçta 6 puan topladı.

Başkent ekibi, Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 3 beraberlik 3 mağlubiyet yaşarken yalnızca 1 galibiyet alarak 6 puanla 14. sırada bulunuyor.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Tolunay Kafkas'ın ayrılığının ardından yerine getirilmesi düşünülen iki adayın bulunduğu kaydedildi.

Ankaragücü'nün Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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7 HAFTADA 6 AYRILIK

Bu ayrılığın ardından Süper Lig'de ilk 7 haftada toplamda 6 teknik direktör takımından ayrılmış oldu.