Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak ve şampiyonluk için kritik önemi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu.
Biletlerin satışa sunulmasından 7 dakika sonra Galatasaray, Fenerbahçe derbisi biletlerinin tükendiğini açıkladı.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın biletleri tükenmiştir.
Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!
Kombine sahibi taraftarlarımızın kulübe devir edecekleri koltuklar oldukça biletler satışa sunulacaktır."