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Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

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