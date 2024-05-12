Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Fenerbahçe ise Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlıyor.
Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor.
MAÇLARDAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
KARAGÜMRÜK-GALATASARAY
1' Maç başladı
32' Ziyech'in ceza sahası dışından şutu az farkla auta gitti
34' Ryan Mendes'in golüyle Karagümrük 1-0 öne geçti
45+4 Barış Alper takımının beraberlik golünü kaydetti
İlk yarı sonucu: 1-1
İKİNCİ YARI
45' İkinci devre başladı
Maçta dakika 68'
Dakika 70' de gol Galatasaraylı oyuncu Mertens'ten geldi. Galatasaray 2 - 1 önde...
Gol... Dakika 83 Ryan Mendes'in golüyle Karagümrük beraberliği yakalıyor.
Maçta dakika 86.
Gol... Dakika 90'... Golu atan oyuncu Galatasaraylı Berkan Kutlu...
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR
1' Maç başladı
10' Kayserispor'da Kartal Kayra sarı kart gördü
18' Fenerbahçe'de Tadic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi topu ağlara gönderdi
43' Alexander Djiku'nun golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a çıkardı
45+3 Fenerbahçe'de sarı kart gören Becao, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü
İlk yarı sonucu: 2-0
İKİNCİ YARI
45' İkinci devre başladı
59' Çağlar'ın golüyle Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı
Maçta dakika 68'
Maçta dakika 86.