Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. 

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. 

Fenerbahçe ise Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlıyor. 

Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. 

MAÇLARDAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY

1' Maç başladı

32' Ziyech'in ceza sahası dışından şutu az farkla auta gitti

34' Ryan Mendes'in golüyle Karagümrük 1-0 öne geçti

Ali Koç, genel kurulda yeniden aday olacağını duyurdu Ali Koç, genel kurulda yeniden aday olacağını duyurdu

45+4 Barış Alper takımının beraberlik golünü kaydetti

İlk yarı sonucu: 1-1

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

Maçta dakika 68'

Dakika 70' de gol Galatasaraylı oyuncu Mertens'ten geldi. Galatasaray 2 - 1 önde... 

Gol... Dakika 83 Ryan Mendes'in golüyle Karagümrük beraberliği yakalıyor.

Maçta dakika 86.

Gol... Dakika 90'... Golu atan oyuncu Galatasaraylı Berkan Kutlu... 

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR

1' Maç başladı

10' Kayserispor'da Kartal Kayra sarı kart gördü

18' Fenerbahçe'de Tadic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi topu ağlara gönderdi

43' Alexander Djiku'nun golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a çıkardı

45+3 Fenerbahçe'de sarı kart gören Becao, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü

İlk yarı sonucu: 2-0

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

59' Çağlar'ın golüyle Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı

Maçta dakika 68'

Maçta dakika 86.