Mahkemede yeminli şahade veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 03.05.2023 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa'da, K.Kaymaklı bölgesi Yumru Sokak Mehmet Salih 1 Apartmanı Kat 2 de yer alan konut içerisinde misafir olarak kalmakta olan Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhır’in (E-23 Sudan - Öğrenci ) ani olarak rahatsızlanmış ve olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün olay mahalli ziyeret edildiğini ve olay mahaline gidildiği zaman mütevvafanın bulunduğu oda içerisinde zanlı 1 F.C.T zanlı 2 S.B zanlı 3 H.A.H.E, zanlı 4 M.H.M.A ve zanlı 5 A.K.S.A'nin de söz konusu evde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, yine oda içerisinde yapılan inceleme sırasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan 1 adet Alyse hap bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün zanlı 1,2,3,4 ve 5’in Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest müzekkeresi ile tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlı 1’in derdest emri gereği tutuklandığını ve hücreye yerleştirmek için üzerinde yapılan aramada vajinasına sokulmuş vaziyette yine ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan toplam 60 adet Rivoclon marka hap bulunduğunu anlattı.

Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını ve söz konusu hapların nerden bulunduğunun araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, dün saat 09:30'da mütevvefaya bir otopsi yapılacağını ve yapılacak olan otopsi sonucunda meselenin başka suçlara evrilme olasılığı vardır bu aşamada tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

