Suriye'de yeni yönetimin geçiş hükümeti için başbakan belli oldu.

El Cezire'nin bildirdiğine göre Suriye'nin yeni yönetimi, Muhammed El Beşir'i geçiş hükümeti başbakanı olarak seçti.

İDLİB'İ YÖNETİYORDU

İdlib'i yıllardır yöneten Beşir, geçişi yönetmek üzere yeni bir Suriye hükümeti kurdu.

Bu karar, iktidarın devrine ilişkin düzenlemeleri belirlemek ve Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek amacıyla silahlı muhaliflerin operasyon komutanı Ahmed El Şaraa, El Beşir ve hükümeti yönetmekle görevlendirilen rejimin eski başbakanı Muhammed El Celali arasında yapılan toplantının ardından alındı.

BAKAN OLARAK DA GÖREV YAPTI

1983'te İdlib vilayetinde doğdu. 2007'de Halep Üniversitesi İletişim Bölümü'nden elektrik ve elektronik mühendisliği, 2021'de İdlib Üniversitesi'nden şeriat ve hukuk diploması aldı.

2022'de İdlib Devrim Kurtuluş Hükümeti'nde dernek işleri direktörü, ardından kalkınma ve insani işler bakanı olarak görev yaptı.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Bu arada muhalefetin siyasi işler departmanı, Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'deki güvenlik ve siyasi durumu görüşmek üzere yabancı diplomatik misyonlarla yoğun toplantılar düzenliyor.

Şam'daki Siyasi İşler Departmanı, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, geri dönen Suriyelileri kabul etmek için gerekli koşulların yaratılması ve güvenli bir ortamın sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Siyasi İşler Departmanı, ülkeyi terk etmek zorunda kalan Suriyelilere geri dönmeleri ve Suriye'nin inşasına katkıda bulunmaları çağrısında bulundu.