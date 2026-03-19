Euronews’in aktardığına göre ilk altıyı İsveç ve Norveç tamamlıyor; ilk 10'da ise onların ardından Hollanda, İsrail, Lüksemburg ve İsviçre geliyor.

Kosta Rika'nın dördüncü sıraya yükselmesi, Latin Amerika ülkeleri arasında bugüne kadarki en yüksek dereceye işaret ediyor.

Üst üste ikinci yılda da İngilizce konuşulan hiçbir ülke ilk 10'a giremedi. Bu ülkeler arasında en yüksek puanı alan Yeni Zelanda 11’inci sırada yer alırken onu 13’üncü sıradaki İrlanda ve 15’inci sıradaki Avustralya izliyor.

Kosova, Slovenya ve Çekya da ilk 20'ye girdi.

Rapora göre genel olarak Batılı sanayileşmiş ülkelerin çoğu artık 2005-2010 dönemine kıyasla daha az mutlu ve olumsuz duygular dünyanın tüm bölgelerinde daha yaygın hale geliyor.

Avrupa'da mutluluk düzeyi açısından eşitsizlik azalırken Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri farkı kapatıyor. Ancak Batı Avrupa, Birleşik Krallık ve İrlanda'daki gençler hem genel olarak hem de yaşlı kuşaklara kıyasla daha düşük bir yaşam memnuniyeti bildiriyor.

Yaşam değerlendirmelerinde 2006-2010'dan bu yana en büyük artışı gösteren ülkelerin çoğu, Sırbistan, Bulgaristan, Letonya ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa'da yer alıyor.

Sıralamalar, her ülke nüfusunun yaşam kalitesine ilişkin değerlendirmelerinin üç yıllık ortalamasına dayanıyor.

Uzmanlar daha sonra, kişi başına düşen milli gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, güvenebilecek birine sahip olma, özgürlük duygusu, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi etkenleri kullanarak ülkeler arasındaki ve zaman içindeki farklılıkları açıklamaya çalışıyor.