Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı merak ediliyor.

Acun Ilıcalı ise Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri tek tek açıklamaya başladı. Ilıcalı Nihat Altınkaya, Nagihan Karedere ve Ogeday Girişken'in ardından dördüncü yarışmacıyı da duyurdu.

All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Ilıcalı "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu, 2021 yılında Gönüllüler takımında mücadele etmişti. Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra Sinan Akçıl ve Berkay gibi isimlerle bir araya gelerek şarkıcılık kariyerine adım atmıştı.