Survivor 2024 yeni sezonda All Star formatıyla ekrana gelecek. Kıran kırana mücadelenin büyük bir heyecanla izleneceği yeni sezonun ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı efsane yarışmacıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşıma ''Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.'' notunu düştü.

SURVİVOR ALL STAR 2024’ÜN İLK YARIŞMACISI NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Alptuğ Altınkaya 28 Eylül 1979 yılında Karabük'te doğdu. Altınkaya profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, fotomodel ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

Altınkaya oyunculuk kariyerine başlamadan önce Funda Arar’ın ‘'Özledim’' şarkısının klibinde rol almıştır.

Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

Nihat Alptuğ Altınkaya şimdiye kadar; Al Sancak, Kuruluş Osman, Teşkilat, Elimi Bırakma, Söz, Yüksek Sosyete, Medcezir, Kara Para Aşk, Karadayı, Tozlu Yollar, Yaprak Dökümü ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide rol almıştır.