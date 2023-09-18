Survivor All Star yarışmacıları merak konusu olmaya devam ederken Acun Ilıcalı da yeni isimleri duyurmaya devam ediyor.

Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak gibi isimlerden sonra bomba 3 isim daha yarışmaya dahil oldu.

Survivor yarışmacıları arasına son olarak Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç da dahil oldu.

Son yarışmacıları görenler "Bu sene büyük kavgalar olur" yorumlarında bulundu.