Survivor 2023'ün öne çıkan yarışmacılarından biri olan Murat Eken yarışmaya 20 Nisan günü veda etti. 2016 yılında dünyaevine giren Murat Eken, 4 yıl sonra boşandı. Son olarak Survivor yarışmasında karşımıza çıkan Murat Eken'in eski eşi bakın kim çıktı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim alan Murat Eken, Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı.

2008'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı sahne programında çeşitli roller almış ve senaristlik yapmıştır.

Birçok dizi ve sinema filmi projesinde de yer alan Eken, son olarak sevilen yarışma programı Survivor 2023'de yarıştı.

4 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYDULAR

Murat Eken 4 yıllık sevgililik dönemi yaşadığı Gizem Önen ile 2016 yılında Şile'de yaptıkları düğünle dünya evine girmişti.

150 kişinin katıldığı düğünde sade bir tören düzenlenmiş ve çiftin yakın çevresi katılım sağlamıştı.

Murat Eken dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesinde tek celsede anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı.

Taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.