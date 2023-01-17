Acun Ilıcalı'nın farklı bir formatla sunduğu Survivor yeni sezonu başladı. İlk olarak 6 fenomenin, Acun Ilıcalı tarafından hangi takıma gideceği açıklandı. Böylece iki takımın son hali netleşti.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada salı akşamı bir eleme olacağını duyurdu. Ünlüler bir aday çıkarmak zorunda kaldı.

BERDAN MARDİNİ NE KADAR ALACAK?

Survivor yarışması heyecanlı bir başlangıç yaparken yarışmacılara dair bir detay da sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacıların alacakları haftalık ücret gündemde. Berdan Mardini alacağı ücretle tüm isimlerin önüne geçti.

İşte sosyal medyada iddia edilen yarışmacıların haftalık alacağı ücretler:

ZEYNEP ALKAN - 30 BİN TL

SEÇKİN PİRİLER - 30 BİN TL

BARIŞ TELLİ - 30 BİN TL

ALPER RENDE - 45 BİN TL

HALİL İBRAHİM GÖKER - 45 BİN TL

ELANUR - 45 BİN TL

CHABY HAN - 45 BİN TL

KÜRŞAT JUAN - 45 BİN TL

MURAT EKEN - 50 BİN TL

ÜMİT ERDİM - 60 BİN TL

YUSUF GÜNEY - 95 BİN 600 TL

BERDAN MARDİNİ - 180 BİN TL