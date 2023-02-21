Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi. Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken 20 Şubat'ta Hatay merkezli büyük bir deprem daha gerçekleşti.

Bu süreçte diziler ve yarışmalar yayın hayatına ara verdi. Ülkemizde milli yas ilan edildi. Ekranlarda yalnızca deprem yayınları sürerken 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu da merak edildi.

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ BİLİYOR MU?

Sosyal medyada Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. Bazı seyirciler ise bu durumda bir sorun görmedi.

'6 YARIŞMACI BIRAKTI' İDDİASI

İddiaya göre bu süreçte yarışmacılar otelde kaldı ve 6 yarışmacı da Survivor'ı bıraktı.