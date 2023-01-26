Parkurda yarışmaya 2-0 geride başlayan ünlüler takımı, geriden gelerek skoru yakaladı oyunu kazanan taraf oldu. Erkekler oyununu ise 8-3 Gönüllüler kazandı. Böylece yarış 'en iyilere' gitti. Ve mücadeleyi kazanarak ödülü hak eden takım Ünlüler takımı oldu.

GÜNÜN ÖDÜLÜ...

Güne damga vuran ödül Dominik yerel sanatçılarının muhteşem performans ve ardından lezzetli empanada tabaklarıydı. Sonrasında yöresel müzikler dinlendi.

ALEYNA ELİBOL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Survivor'da haftanın son iki eleme adayı olan Chaby ve Aleyna yokluk adasına gitti. Yarışmacılardan Aleyna ertesi gün uyandığında sinirlerinin bozulduğu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da bu hafta eleme adayları ünlüler takımından Yusuf Güney, gönüllüler takımından ise Aziz, Aleyna ve Chaby idi. Survivor'a veda eden isim Aleyna oldu.

Aleyna, "Ne diyebilirim, çok üzüldüm. Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak eden şampiyon olur" sözlerini kullandı. Acun Ilıcalı, Aleyna'yı; "Daha önünde yaşayacağın çok güzel günler var. Seni kısa sürede tanıdık sempatik bir yarışmacısın. Biraz erken oldu gibi geldi bana da ama yapacak bir şey yok" sözleri ile teselli etti.

YEDEK İSİMLER SURVİVOR'A NASIL DAHİL OLACAK?

Acun Ilıcalı yedek yarışmacılara, "Sizi yarın bir sahile bırakıyoruz. İşte beklediğiniz an geldi. Sizi ıssız bir sahile bırakacağız. Bu sahilde günü geçiriyorsunuz. Bu günün akşamında ada konseyinde buluşuyoruz. Ve beklediğiniz oylama başlıyor. Sahilde bir gün Dominik'te. Akşamına da bir ada konseyi sizi bekliyor. Konseyde kendinizi ifade edeceksiniz. Seyircimiz oylayacak ve kimin yarışmaya dahil olduğunu göreceksiniz" dedi.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN İKİ İSİM YARIŞMADAN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz günler Acun Ilıcalı flaş haberi açıklamış ve "Bu sene çok zor geçeceğini söylediğimiz Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli. Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda. Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a" ifadelerini kullanmıştı.