Zeynep Alkan, Survivor 2023'e sağlık sorunu nedeniyle veda etti. Acun Ilıcalı; Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın, yaşadığı sakatlık nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. İşte Survivor'dan ayrılmak durumunda kalan Zeynep Alkan'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar...

SURVİVOR ZEYNEP AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Survivor Zeynep, yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti.

Ünlüler takımında yarışan Zeynep, hem takım arkadaşları hem de izleyiciler tarafından oldukça sevilen bir isimdi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep, birkaç gündür oyuna çıkmıyordu.

SURVİVOR ZEYNEP NEDEN YOK?

Acun Ilıcalı, bugün yapılan konseyde, 'Zeynep'in sakatlığının kısa sürede tedavi edilemeyeceğini ve ameliyat olması gerektiğini' söyledi.

HAMDİ ALKAN'IN KIZI ZEYNEP ALKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ilıcalı sözlerine, 'Zeynep'in elinden ameliyat olması gerekiyor. Malesef Zeynep'in Survivor hayatı buraya kadar' diyerek devam etti.

HAMDİ ALKAN'DAN ACUN ILICALI'YA ÇAĞRI

Hamdi Alkan'ın durumdan haberdar olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ameliyat elinden olduğu için şunu sorduk, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi. ''

Hamdi Alkan'ın da kızı Zeynep'in sağlığının önemli olduğunu dile getirerk Türkiye'ye dönmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.