Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre kimlik belgeleri çıkarılması, deve sürülerinin yönetimini iyileştirmeyi ve güvenli bir veritabanı oluşturarak hayvan ticaretini daha iyi takip etmeyi amaçlıyor.

DW’ın aktardığına göre söz konusu bakanlık açıklamasında “belgede hayvanın mikroçip numarası, pasaport numarası, adı, doğum tarihi, cinsi, cinsiyeti, rengi, doğum yeri ve kimliği düzenleyen kurumun bilgilerinin yer alacağı” belirtildi.

Develer, Arap Yarımadası'nda önemli bir ulaşım aracı olmalarının yanı sıra aynı zamanda bir statü göstergesi. Bundan dolayı da sektörü oldukça kârlı.

Suudi Arabistan'da her yıl develer için düzenlenen “güzellik yarışmaları”nda hayvanlar için genellikle yüz binlerce dolar harcanıyor.

Söz konusu güzellik yarışmalarında, bazı katılımcıların develerin üzerinde yaptığı botoks gibi estetik müdahaleler tepkiyle karşılanıyor. Yetkililer, söz konusu katılımcılara yüksek meblağda cezalar veriyor.

Resmi verilere göre 2024 itibarıyla Suudi Arabistan'da 2,2 milyon deve bulunuyor.