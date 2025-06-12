Su İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü” ile su fiyatlarına yaklaşık yüzde yüz zam geliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, suyun belediyelere satış fiyatı metreküp başına 9.80 TL’den 18.28 TL’ye yükselecek.

Zamlı tarife 15 Haziran Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.