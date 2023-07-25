Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Taçoy, “Kıbrıs için yeni bir plan hazırlanmaya başladı. Bunu şimdi değil, bir yılı aşkın bir süre önce söylemiştim. Zaman bizi bir kez daha haklı çıkarmıştır. Rum tarafının özellikle AB merkezli gayret ve girişimlerinin geldiği noktaya baktığımızda, bazı çevrelerin akıllarında tuttukları emellerini artık dillendirmeye başladıklarını görüyoruz” dedi.

“Annan Planı döneminde yarım kalan işlem şimdi tamamlanmaya çalışılıyor” ifadelerini kullanan Bakan Taçoy, açıklamasına şöyle devam etti:

“O dönemde haksız ve uluslararası hukuka tamamen aykırı bir şekilde AB üyesi yapılmış olan Rum Yönetimi, bu kez AB marifetiyle yarım kalan operasyonu tamamlama niyetinde. Son plan olarak da “AB çatısı altında üniter bir devlet” modeli hazırlanmakta. Rum yönetimi ve destekçileri bir yandan bu modeli masaya getirmeye hazırlanırken, diğer yandan BM’yi pasifize etme gayret ve girişimini aralıksız sürdürüyorlar. Atanması için her yolu denedikleri “AB Kıbrıs Temsilcisi” tamamen bu hedefe hizmet amaçlı olarak düşünülmektedir. Görünen odur ki, bu model üzerinde tek engel BM Genel Sekreteri Guterres kalmıştır. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ısrarla Genel Sekreter’e bu yönde baskı uygulanması gayretleri artık ayyuka çıkmış bir haldedir.”

“Rum tarafı Kıbrıs konusunu BM masasından alarak AB masasına taşımak niyetindedir”

Taçoy, “Rum tarafı Kıbrıs konusunu BM masasından alarak AB masasına taşımak niyetindedir. Bu gayet açık ve nettir. Zaten Hristodulidis de doğrudan buna “hayır” dememektedir. Rum Yönetimi sadece BM parametrelerine değil, doğrudan BM zeminine itiraz etmektedir” açıklamasını yaptı.

Taçoy, “Kıbrıs Türk tarafının “federasyonun olmayacağı artık görülmüştür” diyerek ortaya koymuş olduğu iki devletli ve eşit egemenliğe dayalı modele itiraz edenlerin öncelikle Rum Yönetimi’nin bu niyetine karşı çıkmaları gerekmektedir” dedi.

“Herkesi bir kez daha akl-ı selime davet ederim”

“BM zeminini berhava ederek konuyu bir başka mecraya taşıma hevesi iyi niyetten yoksun, gerçek emelleri deşifre eden bir davranıştır” diyen Taçoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Bundan bir yıl önce de söylediğim gibi, Türkiye’deki seçimleri fırsat gören bazı çevreler hazırladıkları planı, hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin ekonomik durumunu fırsat bilerek sahneye koymak için harekete geçmişlerdir. Bir süredir kuluçkada tuttukları yumurtaları çatlatmak için kımıldanmaya başladılar. O yumurtalardan çıkacak olan civcivlerin ne olduğunu bizler çok iyi bilmekteyiz. İlk hedef olarak, Türkiye ile KKTC hükümetlerinin arasını açmak, ardından da muhalif kesimlere verilecek destek ile Kıbrıs ve Türkiye kamuoylarını yanıltıp planlarını hayata geçirmenin hevesindeler. Bu heves bir kez daha kursaklarında kalacaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dün bir kez daha vurguladığı üzere, öncelikle sahadaki durumu kabul etmeleri gerekmektedir. Yani, Kıbrıs’ta eşit egemen iki ayrı devlet ve iki ayrı halk bulunduğu gerçeğini kabul etmeleri gerekmektedir.

Sayın Erdoğan’ın bu sözlerini duymazdan gelebilirler, ama şunu da unutmasınlar ki bunu yapmakla elde edecekleri yegane son, sadece ve sadece duvara toslamaktır. Bir kez daha altını çizmek isterim ki, Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir yegane anlaşma modeli tarafların kendi bölgelerinde, kendi devletlerinde ve egemenliklerinde yer alacakları bir modeldir. Aynen Kıbrıs Türk tarafının bugün ortaya koymuş olduğu ve Anavatan Türkiye’nin de tam desteğini almış olan “iki devletli ve egemen eşitliğe dayanan” model gibi. Başta Rum Yönetimi olmak üzere hala bunu anlayamamış olan herkesi bir kez daha akl-ı selime davet ederim.”