Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Tatar ve İzlediği Politikayı desteklediğini açıkladı. Taçoy açıklamasında, "Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan gelişmeler Kıbrıs Türk tarafının “iki devletli çözüm” isteminde ne kadar haklı ve doğru yolda olduğunu göstermiştir" dedi.

Taçoy'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan gelişmeler Kıbrıs Türk tarafının “iki devletli çözüm” isteminde ne kadar haklı ve doğru yolda olduğunu göstermiştir.

Bu noktada öncelikle, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın ortaya koymuş olduğu gayret ve gösterdiği başarıyı saygıyla selamlarım.

Özellikle Türk Devletleri ile ilişkilerde düzeyin Devlet Başkanları ve Cumhurbaşkanları seviyesine yükselmiş olması inkar edilemez büyük bir başarıdır.

Bunun devamı da mutlaka farklı devletler nezdinde gelecektir. Yeter ki biz çıktığımız yoldan emin olalım ve kararlı adımlar atalım. Görmeye başladığımız olumlu karşılıklardan bunu anlıyoruz.

Bu aşamaya kolay gelinmedi. 50 yılı aşkın bir süre devam eden ve artık sonuca ulaşmasının mümkün olmadığı her koşul ve görüşme biçimi ile ispatlanmış olan federasyon tezinden dönmek tarihi bir adımdı. Biz bu adımı attık. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de büyük desteği ile Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkı olan egemen devletine kavuşması yönünde yeni bir politika ile yola devam ediyoruz. Doğru politika ile doğru yolda ilerliyoruz.

Elbette buna karşı çıkanlar olacak. Çünkü birilerinin oyunu bozuldu. Kıbrıs Türk Halkı’nı önce ambargo ve izolasyonlar altında ezip bezdirmek ve sonrasında da dengesi bozuk bir müzakere masasında önüne konulan modele mahkum etmek isteyenlerin oyunu bozulmuştur.

Kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Daha henüz yolun başında yeni politikanın görmüş olduğu ilgi ve almış olduğu destek doğru yolda olduğumuzun somut göstergesidir.

Bu ivme artık böyle devam edecek. Devamı için Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın kararlı duruşuna ve Anavatan Türkiye’nin sonsuz desteğine güvenimiz tamdır.

Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Türk Devletleri işin sadece başlangıç kısmıdır.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de gerçekleri bilmektedir. Bir günde yanlışlarını kabul edip gerçeklerle yüzleşmelerini elbette beklemiyoruz. Ama bu olacak. Hem de tahmin edilenden de kısa bir sürede gerçekleşecek. Yeter ki çıktığımız yolda atılan kararlı adımlara desteğimize devam edelim.

Kıbrıs konusu iç siyasete alet edilemeyecek kadar değerlidir. Partisel çekişmeler ve iktidar hırslarına yenik düşerek konuyu kişisel ortama taşıyan arkadaşlarıma çağrım bu yanlış yoldan vazgeçmeleridir.

Hiçbir şey halkımızın geleceğinden daha değerli olamaz.