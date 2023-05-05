Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hafta dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile iş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumları temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Girne Pia Bella Hotel'de düzenlenen yemeğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan ve Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı da katıldı.

-Taçoy: "Hedef hiçbir iş kazası olmaması"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy etkinlikte yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin hiçbir iş kazası yaşanmaması olduğunu, ancak kazaları en aza indirebilmek adına iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının son derece ulvi bir görev üstlendiklerini kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun sektörel bazda çok geniş bir yelpazeyi kapsadığını vurgulayan Taçoy, önümüzdeki hafta yapılacak çalıştayda ortaya çıkacak verilerin son derece önemli olacağına inanç belirterek, çalıştay sonuçlarının sonraki dönemlere de ışık tutması temennisinde bulundu.